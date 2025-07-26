نرحب بك | كلية أزهرية توجه رسالة مؤثرة إلى القارئ الكفيف بعد النجاح

وجهت كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، رسالة إلى الطالب الكفيف إمام الجامع الأزهر، الشيخ محمد أحمد حسن، الذي نجح في الثانوية الأزهرية بنسبة 86%.

وقال الصفحة الرسمية لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة في رسالتها للقارئ الكفيف "أصول الدين القاهرة ترحب بك".

واجتاز الطالب محمد حسن، امتحانات الثانوية الأزهرية بنجاح هذا العام وحصل على نسبة 86%، متمنيا أن يلتحق بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر.

وحصل الطالب محمد أحمد حسن، على المركز السادس فئة ذوي الهمم في نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.

وعلقت والدة الطالب محمد أحمد حسن، الذي اشتهر بالصلاة في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان الماضي، على المجموع الذي حصل عليه ابنها، منوهة أنه انشغل أثناء الدراسة بعدة أمور منها السفر إلى الإمارات للمشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي، وحصل على المركز الأول بها.

كما شارك فى مسابقة حفظ القرآن الكريم في دولة الكويت وحصل بها على المركز الخامس.

وتابعت: “إحنا فرحنا بابننا في شهر رمضان بسبب الصلاة في الجامع الأزهر، عايزين غيرنا يفرح بقى”.