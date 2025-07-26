جمال عبد الحميد: الأهلي طردني من المستشفى للشارع .. وحقي هاخده يوم القيامة

كشف جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الاسبق كواليس رحيله عن النادي الاهلي .

وقال جمال عبد الحميد خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"بعشق الزمالك ومستحيل احب الاهلي ، فوزت مع الأهلي بثمانية بطولات وكنت هداف الفرقة واحسن لاعب في مصر وطردوني في الشارع "

ويضيف جمال عبد الحميد :"احب الاهلي ازاي وهو رماني وانا مش لاقي اكل وخلاني نجم مصر وانا أخلصت ليهم وعشقت الزمالك "

وتابع جمال عبد الحميد :"قالوا عليا راجل سهير ووحش وهنتقابل في الآخرة وحقي هاخده ، وبشكر الاهلي عشان سبني اتألق في الزمالك "