الليلة.. حفل نانسي عجرم وحكيم في مهرجان مراسي

يحيي النجمان نانسي عجرم وحكيم، حفلًا، الليلة، ضمن مهرجان مراسي، “ليالي مراسي”، ومن المقرر أن يقدمان عددًا كبيرًا من أغانيهما الشهيرة، بالإضافة إلى أغانيهما الجديدة التي طرحت للجمهور مؤخرًا، تزامنا مع موسم الصيف الحالي.

حفلات مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

يذكر أن مهرجان مراسي “ليالي مراسي” قد كشف عن خطة حفلات شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يُحيي النجم اللبناني راغب علامة، والمطربة الشعبية أمينة، حفلًا بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، يوم 8 أغسطس المقبل.

بينما يُحيي المطرب الكويتي نبيل شعيل، والمغني الشعبي محمود الليثي، حفلًا يوم 9 أغسطس.

وفي مفاجأة للجمهور سيُحيي المطرب السوري الشامي، أول حفل له في مصر بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، يوم 23 أغسطس.

وتختتم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلات شهر أغسطس بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، رفقة النجم محمد حماقي، يوم 30 أغسطس.

مهرجان مراسي

مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.