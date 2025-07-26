حدوتة شعبية لفنون مصرية .. بفاعليات مصر تتحدث عن نفسها في دمياط

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، انشطة متميزة، على مدار اليومين الماضيين، ضمن فاعليات برنامج مصر تتحدث عن نفسها، بعنوان "تراثك ميراثك" ، جاءت تزامنًا مع الاحتفالات بثورة ٢٣ يوليو المجيدة وذلك بإشراف فرع ثقافة دمياط برئاسة نجوى كيوان

حيث يواصل برنامج "مصر تتحدث عن نفسها" مع فاعلية جديدة ضمن انشطة قصر ثقافة فارسكور، بعنوان "حدوتة شعبية لفنون مصرية"، تضمنت فقرة حكى عن التنورة وتاريخها واشهر فنانيها، وورشة اخرى "بناء الحكى الشعبى"، الى جانب حكى لعدد من القصص الشعبية، كما اكدت الكاتبة دعاء زيان على أهمية الحكى الشعبى فى بناء الشخصية المصرية، و تقسيمات للحكى الشعبى، وقصائد شعبية .

و تضمنت الفاعلية أيضًا عدد من العروض الفلكورية ،كما شاركت مكتبة الروضة الثقافية، بورشة حكى عن "طابية عرابى"، بالإضافة إلى ورشة اخرى للحكى عن تاريخ شارع عبد الرحمن



واستكمالا لاحتفالات ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، وبتنفيذ من اقليم شرق الدلتا الثقافى، وبفرع ثقافة دمياط،احتفل قصر ثقافة كفر سعد مع فرقة الآلات الشعبية بفقرات متنوعة منها "التحميلة، اغانى وطنية، مديح للنبى، عن دمياط، موال" على المسرح الرومانى بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

كما احتفل قصر الطفل مع فرقة الاستعراض والدراما الحركية،الى جانب عدد من الورش، بتدريب اخصائيات الفن التشكيلى منها: ورش رسم وتلوين عن الصيف،، بنادى المهندسين، واخرى عن تقنيات الظل والنور،، واخرى رسم وتلوين باستخدام الاصابع لاطفال مركز التعليم المبكر، ، ضمن انشطة قصور الطفل والجديدة .