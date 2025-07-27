قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكله بقى وحش أوي.. تعليق مثير من إعلامي بشأن رسالة وداع وسام أبو علي
رسالة واضحة.. «ماكرون» يكشف سر تطوّر موقف فرنسا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
سنلتقي مُجددًا.. كلمات وداع من «وسام أبوعلي» لجمهور الأهلي: جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة
صديق بونجا: حالة اللاعب تدهورت بشكل كبير.. ويحتاج إلى زراعة كبد في أسرع وقت
شريف عبدالمنعم: ما يفعله مصطفى يونس «عيب».. ومُخالف لمبادئ الأهلي
عيسى تال يعترف: وسام أبو علي أربكنا بهدفه في بورتو لكننا حسمنا الصفقة.. و«كولومبوس» يكشف الكواليس
معارضة رجل الأعمال على حبسه في اتهامه بالنصب على أفشة
أحيلت للتحقيق في الجامعة.. سعاد صالح تثير الجدل من جديد والمؤسسات الدينية ترد عليها
إسقاط جوي عاجل ومساعدات طارئة.. الإمارات تواصل دعم غزة بلا توقف
إسرائيل تهاجم السفينة «حنظلة» في المياه الدولية لمنع كسر حصار غزة
اليوم .. قرعة بطولة الدوري الجديد في مشروع الهدف
تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: نتائج الوديات ليست مقياسًا.. والأهم هو الانسجام

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية كان جيدًا للغاية بالنسبة للبلجيكي يانيك فيريرا، من أجل التعرف على إمكانيات اللاعبين.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك:
"نتائج المباريات الودية ليست معيارًا لمستوى الفريق، لكنها فرصة للتجارب، سواء على مستوى الخطط الفنية أو تجربة اللاعبين، وأيضًا من أجل انسجامهم مع بعضهم البعض."

وأضاف:
"الزمالك يسير بشكل جيد في ملف الصفقات، واللاعبون الجدد مميزون في مراكزهم، وأتمنى أن يدخلوا أجواء النادي سريعًا، وأن يدركوا جيدًا قيمة قميص القلعة البيضاء."

معسكر الزمالك الزمالك صفقات الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

ترشيحاتنا

وفاء عامر مع علا شوشة

المهن التمثيلية تعلن دعمها الكامل لـ وفاء عامر بعد تصدرها التريند مع علا شوشة

محمد رمضان

الأسطول زاد عربية.. محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة الجديدة

الرحباني

فقدنا قيمة وقامة لا تعوض .. يسرا تنعى زياد الرحباني

بالصور

فستان صيفي .. ناهد السباعي تثير الجدل بظهورها الأخير

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم

الذهب
الذهب
الذهب

لو المفتاح اتكسر جوا الباب.. ازاى تخرجه بدون نجار

مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط .. والبحث عن السكان تحت الأنقاض

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط

فيديو

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

كواليس أغنية soura

مصري يعود بأغنيته الجديدة Soura بمشاركة جوزيلفيو وإيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد