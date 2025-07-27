نجم الزمالك السابق: نتائج الوديات ليست مقياسًا.. والأهم هو الانسجام

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية كان جيدًا للغاية بالنسبة للبلجيكي يانيك فيريرا، من أجل التعرف على إمكانيات اللاعبين.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك:

"نتائج المباريات الودية ليست معيارًا لمستوى الفريق، لكنها فرصة للتجارب، سواء على مستوى الخطط الفنية أو تجربة اللاعبين، وأيضًا من أجل انسجامهم مع بعضهم البعض."

وأضاف:

"الزمالك يسير بشكل جيد في ملف الصفقات، واللاعبون الجدد مميزون في مراكزهم، وأتمنى أن يدخلوا أجواء النادي سريعًا، وأن يدركوا جيدًا قيمة قميص القلعة البيضاء."