تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، تزامنًا مع توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي الوارد من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة بالمحافظة.

ويحرص المواطنون في مختلف مراكز وأحياء المحافظة على متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل يومي، لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية، في ظل جهود الدولة للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار.

أسعار الخضراوات اليوم بأسواق الوادي الجديد

واليكم أسعار الخضراوات الطازجة ، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر كيلو الطماطم: من 8 إلى 12 جنيهًا

سعر البطاطس: من 13 إلى 18 جنيهًا

سعر الكوسة: من 10 إلى 12 جنيهًا

سعر الخيار البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا

وأكد عدد من التجار أن الأسعار المستقرة ترجع إلى وفرة المعروض المحلي، وزيادة الإنتاج في الصوب الزراعية التي ساهمت في توفير خضروات أورجانيك وطازجة بجودة مرتفعة.



فيما يلي أحدث أسعار الفاكهة في الوادي الجديد وفقًا لحركة السوق اليوم:

البرتقال البلدي: من 23 إلى 27 جنيهًا

العنب: 40 جنيهًا للكيلو

التفاح: من 35 إلى 40 جنيهًا

الجوافة: من 25 إلى 30 جنيهًا

الموز: من 30 إلى 35 جنيهًا

الفراولة: من 40 إلى 50 جنيهًا

الخوخ: من 35 إلى 40 جنيهًا

وتوقع تجار الأسواق المحلية زيادة الإقبال على الفاكهة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع إجازة الصيف وكثرة المناسبات العائلية، وسط توافر كبير للكميات وتنوع في الأنواع.