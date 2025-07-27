عصام شيحة: مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ خطوة في صناعة القرار

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن انتخابات مجلس الشيوخ مهمة للغاية، وذلك بسبب الظروف المحيطة بالدولة واختصاصات مجلس الشيوخ.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات تبعث بعده رسائل، أهمها التكاتف خلف الدولة وصناعة القرار، بالإضافة إلى مدى إدراك المواطنين بما يدور بالمنطقة خلال الفترة الحالية.

وشدد على أن رغبة المصريين بالمشاركة في صناعة القرار وتبني القضايا الهامة واضحة، متابعا: الانتخابات بشكل عام تعد فرصة مميزة للمواطن المصري لكي يعبر عن نفسه ويختار من يعبر عن قراراته.

ولفت إلى أن مجلس الشيوخ يضم خبرات متعددة، ولديه اختصاصات تلعب دورا هاما في توسيع مدارك الرأي العام وتحليل الأوضاع.