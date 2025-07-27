بسبب ارتفاع الأمواج.. غلق بعض الشواطئ في مطروح

تسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وشدة التيارات، ووجود سحب فى مياه البحر فى غلق بعض الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالى .

وتشير توقعات خبراء الطقس إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البحر المفتوح خاصة بمناطق الأبيض وعجيبة وام الرخم بداية من اليوم وحتي نهاية الأسبوع.

كما تم تحديد عدد من الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها، لحين انتهاء النوة الحالية وارتفاع الأمواج والسحب بمياه البحر وغلق بعض الشواطئ.

حيث يمكن النزول بشواطئ روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام - علم الروم " .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعتمد اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2025/2026 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة

وأكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن التنسيق الذي اعتمده محافظ مطروح شمل تنسيق درجات الالتحاق بمدارس وفصول التعليم الثانوي العام على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وفقا لنسب النجاح في الشهادة الاعدادية والفراغات بما لا يزيد عن كثافة الفصل المحددة

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للالتحاق بمدارس الثانوى العام جاءت كالتالى

٢٢٠ درجة بإدارة مطروح ، ٢١٥ درجة بسيوة ،٢١٣ درجة بإدارة البنجر ،٢١٠ درجة بإدارة الحمام ،١٨٠ درجات بإدارات العلمين والضبعة وبرانى ،١٦٠ درجة بإدارة النجيلة ،بينما جاءت درجة الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بإدارة السلوم ١٥٠ درجة

واوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على أن يكون القبول للالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الادارة التعليمية التى يريد التقدم إليها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة

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