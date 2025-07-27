قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة إفريقيا للبوتشيا 2025 المؤهلة لكأس العالم

أعلن الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا القائمة النهائية لمنتخب مصر ، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للبوتشيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. والمؤهلة مباشرة إلى كأس العالم بكوريا الجنوبية 2026.

وتضم قائمة المنتخب الأسماء التالية:

1. سمير عبد المعز – لاعب نادي البنك الاهلي يلعب في التصنيف الطبي BC3

بطل إفريقيا المتوج بذهبية الفردي 2023 وفضية الزوجي لنفس البطولة ، وفضية بطولة إفريقيا 2022.

2. رحمة هشام – تصنيف طبي BC3

وجه واعد من بورسعيد، تألقت محليًا، وحققت مفاجأة كبرى في أول مشاركة دولية لها بالبحرين بوصولها للمربع الذهبي، وواصلت التألق في بطولة بولندا 2025.



3. رحمة مصطفى – تصنيف طبي BC3

بطلة الجمهورية وكأس مصر، انضمت للمنتخب بعد مباراة فاصلة مع اللاعبة صفاء طه، وشاركت في بطولة البحرين الدولية، وتطمح لتحقيق أول ميدالية دولية لها بالقاهرة.



4. مهند عمر – تصنيف طبي bc2

قائد منتخب الشباب وصاحب برونزية إفريقيا للفرق 2023، وفضية تحدي القاهرة 2024، وبرونزية دورة الألعاب العالمية للشباب بتايلاند. شارك في بطولتي البحرين والسعودية الدولية، ويخوض معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة إفريقيا.



5. اسلام المدلع – تصنيف طبي bc2

حاصل على برونزية إفريقيا لمنافسات الفردي عام 2022 وبرونزية افريقيا لمنافسات الفرق عام 2023 كما حصل على فضية بطولة العالم للتحدي بالقاهرة 2024



6. مصطفى ابو سعده – تصنيف طبي bc4 لاعب مؤسسة الحسن تألق محليا واحرز فضية بطولة الجمهورية والكاس وذهبية بطولة النخبة احدث الوجوه الجديدة المنضمة للمنتخب شارك في بطولة التحدي بالبحرين 2024 وتأهل لدور الأربعة.

7- عبد الرحمن سعد لاعب نادي النصر اول لاعب مصري يحرز ذهبية التصنيف الطبي bc3 لمنافسات الفردي في بطولة إفريقيا 2022 ليتأهل لبطولة العالم بريو دي جانيرو لنفس العام كما أحرز فضية بطولة إفريقيا 2023 وذهبية البطولة العربية الأفريقية بتونس عام 2019 وتأهل لدور الأربعة في بطولة التحدي بالبحرين 2025.

8- محمود نبوي اول لاعب مصري يتاهل لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 ويصل لدور الثمانية للتصنيف الطبي bc4 في منافسات الفرق كما حصل على الميدالية الذهبية في منافسات الفرق لبطولة افريقيا 2023 وبرونزية الفردي لنفس البطولة .

9_ هناء علام اول لاعبة مصرية تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 في التصنيف الطبي bc4 و تتاهل لدور الثمانية من إنجازاتها الحصول على الميدالية الذهبية لمنافسات الفردي والفرق في بطولة إفريقيا 2023 و الميدالية الفضية في الفردي والفرق في بطولة التحدي بالقاهرة 2024 كما حصلت على برونزية الفردي في بطولة التحدي بالبحرين 2025.

10_ تسنيم جودة صاحبة ذهبية بطولة إفريقيا في التصنيف الطبي bc1 وبرونزية الفرق لنفس البطولة وذهبية بطولة التحدي بالقاهرة وبرونزية الفرق كما حصلت على فضية بطولة التحدي بالبحرين 2025 لمنافسات الفردي.

ويشارك في البطولة 5 دول هي: تونس - ليبيا - جنوب إفريقيا - ناميبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ومن المقرر أن تصل الفرق المشاركة غدا الإثنين، ويقام التدريب يومي الإثنين والثلاثاء، على أن يتم التصنيف وفحص الأدوات الثلاثاء المقبل، وفي ذات اليوم مساءً ينطلق حفل الافتتاح على صالة حسن مصطفى.

وتنطلق المنافسات بداية من الأربعاء، حتى حفل الختام 2 أغسطس، وفي اليوم التالي بداية مغادرة الوفود المشاركة.



يأتي إسناد البطولة الأفريقية إلى الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد أدم، بسبب ثقة الاتحاد الدولي للبوتشيا في قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات بنجاح كعادتها دائمًا في جميع الأحداث القارية والدولية.

جدير بالذكر أن البوتشيا هي رياضة بارالمبية، تتطلب مهارة في التحكم العضلي والدقة، وتُمارس من وضعية الجلوس، والهدف هو رمي الكرات الجلدية (الحمراء أو الزرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تسمى "الجاك"، ويتنافس اللاعبون في فرق (فردي، زوجي، أو فرق) لتسجيل أكبر عدد من النقاط عن طريق وضع كراتهم بالقرب من "الجاك".