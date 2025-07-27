مصدر بالزمالك يكشف عن حقيقة التفاوض مع عمر فايد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تعاقد النادي مع عمر فايد، مدافع فريق فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يتوصل لأي اتفاق مع عمر فايد، مشددًا على أن كل ما يثير حول هذا الملف لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن النادي اكتفى بالتعاقد مع محمد إسماعيل، مدافع نادي زد، من أجل تعويض غياب أحمد حسام، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مؤخرًا.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك لا تنوي ضم صفقات جديدة في مركز قلب الدفاع خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الأولوية حاليًا هي لتدعيم مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد رحيل أحمد محمود إلى الاتحاد السكندري بشكل رسمي.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك وجه الشكر للتونسي حمزة المثلوثي على الفترة التي قضاها مع الفريق، مؤكدًا انتهاء علاقته بالنادي في الوقت الحالي.