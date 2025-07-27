أخبار السيارات| جنيسيس GV70 موديل 2025 بتحديثات فاخرة .. مشترو السيارات الكهربائية في أمريكا يبتعدون عن تسلا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

رغم أن ولاية كاليفورنيا تعد أحد أهم أسواق تسلا منذ تأسيس الشركة بفضل سياساتها التقدمية ودعمها المستمر للسيارات الكهربائية، إلا أن مبيعات الشركة هناك تواصل التراجع بشكل مقلق.

وصلت إلى السوق الإندونيسية النسخة المجددة من ثنائي هيونداي ميني فان الاقتصادي، في محاولة لتعزيز جاذبيتها وسط سوق مكتظ بالمنافسين.

كشفت شركة جنيسيس عن طرازها الجديد جنيسيس GV70 موديل 2025، وتنتمي GV70 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، بفضل احتوائها علي تحديثات جديدة فاخرة، من ضمنها شاشات متطورة، وأنظمة مساعدة للسائق، ومواد فاخرة داخل المقصورة .

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 و 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.