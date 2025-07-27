الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته على ملعب النادي الأوليمبي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة المدير الفني أحمد سامي، تدريباته الجماعية صباح اليوم الأحد، على ملعب النادي الأوليمبي بالإسكندرية، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت العودة بعد راحة قصيرة حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والتكتيكية، وسط حالة من الالتزام والجدية من جميع اللاعبين.

ويواصل الفريق تحضيراته بشكل يومي وفق البرنامج التدريبي الموضوع من الجهاز الفني، في ظل رغبة قوية من الجميع للظهور بشكل مميز خلال الموسم المقبل.