ضبط 70 طن سمسم مجهول المصدر داخل مخزن بمركز بلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، تم تشكيل حمل مكبرة برئاسة أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرور على الأنشطة والأسواق ، حيث أسفرت الحملة التموينية عن تحرير المحضر رقم (١٧٨٦١) لعام ٢٠٢٥م جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسؤول عن مخزن لتخزين السمسم الأبيض لقيامه بتهريب وحيازة وتخزين سمسم أبيض (المنش أ/ السودان ) غير مصحوب بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش، ودون الحصول على إفراج زراعي صادر من الإدارة العامة للحجز الزراعي معبأ بالقاهرة وجنوب الوادي ، وكذلك دون الحصول على إفراج جمركي من الجهات المختصة.

وقد تم التحفظ على عدد 1400 شيكارة سمسم أبيض ×50 كجم وزن الشيكارة الواحدة بإجمالي كمية قدرها 70 طن.