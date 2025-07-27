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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق محروس: نمتلك جيلا مميزا وننتظر مساندة الجمهور في بطولة العالم لكرة اليد

طارق محروس
طارق محروس
محمد سمير

تحدث طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، عن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وأكد طارق محروس أن المنتخب ينهي حاليًا استعداداته لانطلاق البطولة، وسيخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وتونس يومي 28 و30 يوليو الجاري، على الترتيب.

وأضاف أن الجيل الحالي، يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، والذين يأملون في تقديم مستوى مميز، وتحقيق نتائج جيدة لإسعاد الجمهور وتحقيق إنجاز لكرة اليد المصرية.

وعن القائمة النهائية التي ستخوض البطولة، قال محروس إنه سيعلنها بعد نهاية المباراة الودية الأخيرة أمام تونس يوم 30 يوليو الجاري والمهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، مشددًا على أن أغلب الدول الأوروبية تهتم بهذا الجيل من جميع النواحي.

وطالب محروس الجماهير المصرية، بضرورة الحضور إلى ستاد القاهرة ومؤازرة المنتخب الذي سيفعل كل ما بوسعه لإسعادهم وتحقيق أفضل النتائج، ووجودهم سيكون دافعا نفسيا قويا للغاية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستنقل حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر والعالم.

طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد

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