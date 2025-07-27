مودرن سبورت يعلن التعاقد مع الجزائري آدم رجم ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إعلان تعاقد مودرن سبورت مع مع لاعب الوسط الجزائري أدم رجم.

وكتب أحمد حسن :"مودرن سبورت يعلن التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري أدم رجم".



يأتي ذلك بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح وجودوين شيكا ومحمد يسري.



والجدير بالذكر ام آدم رجم من العناصر المميزة في مركز خط الوسط ولعب لعدة أندية أبرزها شباب قسنطينة وشبيبة القبائل الجزائري ويُعد الصفقة العاشرة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.