متحدث الكهرباء لـ أحمد موسى: الدولة ليست لديها مشكلات في إنتاج وتوزيع الكهرباء ولازم نرشد الاستهلاك

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها مرة أخرى لبعض المناطق بالجيزة، مشيرا إلى أن العطل جاء بسبب خروج أحمال كهرباء بشكل مفاجئ على الشبكة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: أكثر من 3 ملايين محضر سرقة كهرباء تم تحريرها العام الماضي بقيمة 14 مليون جنيه، ونعمل على تركيب عدادات كودية لمواجهة الشركات وحماية الشبكة.

وأضاف منصور عبد الغني أن الشبكة القومية نجحت في تحمل نحو أكثر من 39 ألف و200 ميجاوات، وهذا الرقم تاريخي ولم يحدث في تاريخ مصر، معلقا: مصر لديها طاقة كبيرة وتعمل بكفاءة وخاصة في أوقات الأزمات.

ونوه عبد الغني أن الدولة ليست لديها مشكلات في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ولكن الأمر يتطلب ترشيد الاستهلاك، وهناك مولدات متنقلة لتوفير الكهرباء لأهالي الجيزة، مشددا على أن أقصى حمل للشبكة كان العام الماضي بواقع 38 ألف و500 ميجاوات.

واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء: يتم تغيير الكابلات وفق معايير قياسية، والأزمة ستنتهي في القريب العاجل فور الانتهاء من أعمال الصيانة.