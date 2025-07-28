زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة.. شاهد

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، بصور جديدة لها، خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

إطلالة زوجة ماجد المصري في أحدث ظهور

لفتت زوجة ماجد المصري، الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت “تنورة” متوسطة الطول باللون النبيتي، ونسقت معها “بلوزة” من نفس اللون والخامة، دون أكمام.



وانتعلت زوجة ماجد المصري، حذاء ذا كعب عالٍ باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.