اجتماع مجمع كهنة حلوان بحضور الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية

عقد مجمع كهنة حلوان والمعصرة، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

الإثمار في حياة الكاهن

ألقى نيافته كلمة عن "الإثمار في حياة الكاهن، الناموس كاشف للخطية، البر بالمسيح" في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر ، أقيم بكرمة مارمرقس بدمنهور اللقاء السنوي لخدام وخادمات إيبارشية البحيرة وتوابعها، حيث بدأ نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية صلاة القداس الإلهي.

ألقى نيافة الأنبا إيلاريون كلمة روحية عن صفات الخادم القبطي الأرثوذكسي، كما ألقت الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، كلمة عن “الخادم والوعي”.

قدم كورال كنيسة الملاك ميخائيل بالحدائق – كفر الدوار باقة من الترانيم التراثية، وتخلل اللقاء حملة للتبرع بالدم تحت شعار “التبرع بالدم.. انتماء وطني ومحبة عملية”.

كما تم تسليم مسابقة “تي ناهتي” التي أطلقتها الإيبارشية بمناسبة مرور ١٧٠٠ سنة على انعقاد مجمع نيقية، بمشاركة خدام وشباب الإيبارشية.