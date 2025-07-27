شكرا لوقفتك.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ سيد عبد الحفيظ بعد أزمته

شارك إبراهيم سعيد اللاعب السابق للأهلي والزمالك، صور تجمعه مع سيد عبد الحفيظ المدير السابق للكرة بالنادي الأهلي.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي علي موقع "فيسبوك": "شكرا لأخويا وكابتني سيد عبد الحفيظ علي وقفتك ومساندتك يابن الأصول، يدوم المحبة والخير".



وكانت قد قررت محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس إعادة مقتنيات وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، ومشغولاته الذهبية ومستنداته، وأوراقه الثبوتية بعد فك الحجز عليها في قضية الحجز على ممتلكاته بسبب قضية نفقة لصالح طليقته، وتأجيل القضية لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لحضور بناته.

وخلال الجلسة السابقة، طالب المستشار محمد رشوان، محامي اللاعب، باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند السكني الذي يقيم فيه موكله، تفيد بأن الوحدة التي تم توقيع الحجز عليها تعود ملكيتها إلى الشركة المالكة للكمبوند، وليست مملوكة لإبراهيم سعيد.