قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجته خيّبت أملك؟ لا تنهاري..نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
15 شهيدًا و50 مصابًا في مجـ.ـزرة جديدة غرب غزة.. تفاصيل
نتنياهو: ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران
احتجزتها حماتها بمسكن الزوجية.. صرخة ربة منزل أمام محكمة الأسرة
الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة رطب ليلا
هل حلم الصباح يتحقق؟.. انتبه لـ7 حقائق لا يعرفها كثيرون
ماذا يحدث إذا حصل مواطن على مساعدات تكافل وكرامة دون وجه حق؟
الكهرباء : افصل الراوتر بيستهلك 10كيلو وات شهريا
سنكرره إذا اقتضت الضرورة..ترامب عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية
العاصفة ويفا تضرب شمال فيتنام مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة
جامعة القاهرة تتقدم 50 مركزا فى تصنيف ويبومتريكس وتتصدر الجامعات المصرية
نموذج حقيقي في التضامن وقت المحن| مصر تحتضن السودانيين وترافقهم حتى العودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد بسبب قضية نفقة.. بعد قليل

دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد بسبب قضية نفقة
دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد بسبب قضية نفقة
إسلام دياب

تستكمل المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، نظر دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، على أثر قضية نفقة لصالح مطلقته.

كانت محكمة الأسرة أجلت استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بـ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.

وأكد محامي اللاعب إبراهيم سعيد، خلال الجلسة، أنه طالب باستخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله والمقدرة بـ مليوني جنيه في الشهر، والطعن بالتزوير على المبلغ.

ورحلت الأجهزة الأمنية إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة.

وألقت الجهات المعنية القبض على إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، لتنفيذ حكم صادر ضده بسبب قضية نفقة لصالح مطلقته.


 

إبراهيم سعيد ممتلكات إبراهيم سعيد دعوى حجز طليقة إبراهيم سعيد مطلقة إبراهيم سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

أمين خطاب مطرب مهرجانات

بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات

ترشيحاتنا

النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أمين سر محلية النواب يكشف أهم القوانين الصادرة من اللجنة خلال 5 سنوات

صورة تعبيرية

الإعدام .. عقوبة القتـ.ل العمد مع سبق الإصرار والترصد

الحبس

الحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه عقوبة جريمة الدعارة طبقا للقانون

بالصور

نتيجته خيّبت أملك؟ لا تنهاري..نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

بالأحمر النارى.. أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها من إيطاليا

بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا

تحذيرات صارمة من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة غير مسبوقة تبدأ الأربعاء

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد