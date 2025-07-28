قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بيراميدز غاضب من موعد افتتاح الدوري: صحة اللاعبين في خطر
دعاء الحر الشديد في فصل الصيف.. اللهم أجرني من حر جهنم
3 سنوات قابلة للتجديد.. ضوابط الحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة
أقساط التأمين التجاري تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه خلال مايو 2025
رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات متاح الآن
الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
حسين الشحات: الانتماء للأهلي شرف.. وريبيرو يعاملنا كأصدقاء
الحوثيون يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة ردا على الحرب في غزة
الغندور: الزمالك يتعاقد مع صفقة من العيار التقيل
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
حماس: أبدينا مرونة في المفاوضات وإسرائيل انسحبت لتمرير مزيد من الإبادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول

هاتف
هاتف

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.

وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.

وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.

وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.

 وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".

وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.

وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".

وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.

واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.

الاتصالات ضريبة المحمول ضريبة الهاتف المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 ينطلق رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

إعلان تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.6% والأسنان 92.4% والصيدلة 91.6% .. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

كلية

الراتب بالدولار.. 12 كلية تخصصاتها مطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يطلق أول منصة إلكترونية للتدريب في مصر (EGTAP)

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها

بالصور

مدير أمن سوهاج الجديد يتفقد الشوارع.. ويؤكد: أمن المواطن أولويتي

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج

الزمالك يكرم الطفل أحمد إبراهيم بمنحه كارنية عضوية تقديرا لحبه للنادي

الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد

حكاية «نورزاد» زهرة الجنة.. دخلت المستشفى سيرا وخرجت منها لـ الطب الشرعي| صور

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

ناقد الموضة يحرج إليسا بسبب فستانها في حفل جدة..شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

ياسمين الخطيب وسوزي الاردنية

بسبب 100 ألف جنيه.. أزمة بين سوزي الأردنية وياسمين الخطيب

ازمة شقيقة منه عرفه

كسر الألعاب واتخانق معاها.. شقيقة منة عرفة تحرر محضرا ضد طليقها

اخر تطورات أنغام الصحية

بعد صمت طويل.. أنغام تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة

المتهم

صدم سيارة فتاة وادعى نفوذه لترهيبها.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد