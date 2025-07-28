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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء| ساحة السلام بسانت كاترين تكتسي بالأعشاب.. وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية

ساحة السلام بسانت كاترين
ساحة السلام بسانت كاترين
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية ساعة الماضية أبرزها اكتساء ساحة السلام بالأعشاب الطبية والعطرية، كما أعلنت المنطقة الأزهرية أسماء أوائل الثانوية الأزهرية. 

التفاصيل:

تغطي الأعشاب البرية التى تشتهر بها مدينة سانت كاترين " الرزماري - الزعتران - الحبق" ساحة السلام بمشروع التجلي الاعظم آلاف الشتلات تمت زرعتها ينبعث منها رحيق وعبق المدينة العتيقة بالاعشاب الطبية والعطرية الفريدة.

ورصدت كاميرا موقع "صدي البلد" الإخباري بالصور والفيديو الاعشاب الطبية والعطرية التى غطت ساحة السلام بمشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين يناشدون علاوة على زراعة آلاف من اشجار الزيتون واشجار اللوز والفسدق.

يقول الشيخ جميل عطية الدليل البدوي والخبير فى سياحة السفاري والوديان الجبليه والسياحة البيئية المائية ان مدينة سانت كاترين غنية بالاعشاب الطبية والعطرية حيث ينمو بها نحو ٤٣٠ نوع من 

 الطبية والعطرية من بينهم 19 نوع نادر وغير موجود الا بمدينة سانت كاترين ومن بينهم نبات٬ الزعتران التى تعيش عليه فراشة سيناء الزرقاء والتي لا توجد الا فى سانت كاترين مشيرا انه تم زراعة آلاف النباتات في ساحة السلام بتلك النباتات العطرية والطبية.

ويعتبر مشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين احد المشروعات القومية التي أنشئت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي و الذي  يضم العديد من أعمال تطوير مدينة سانت كاترين مثل المطار الدولي ومركز الزوار والفنادق و المنتجعات البيئية التي تتلائم مع بيئة  محمية سانت كاترين.

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، أسماء أوائل  الشهادة الثانوية للعام الدراسي  2024 – 2025، بالأقسام "العلمي، أدبي مبصر، أدبي كفيف".

أوائل القسم العلمي

وحصل على المركز الأول بالقسم العلمي  الطالب عمر محمد السيد عبد اللطيف الصديق، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 637 درجة بنسبة 98%، والمركز الثاني الطالب أحمد على طاهر إبراهيم السيد، بمعهد رأس سدر، بمجموع 625 درجة، بنسبة 96,15%، وحصل على المركز الثالث الطالب عبد الرحمن محمود منصور سليمان، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 616 درجة  بنسبة 94,77 %، والمركز الرابع أحمد السيد محمد سلامة سالم، بمعهد أبورديس، بمجموع 615 درجة، بنسبة 94,62%، والمركز الخامس الطالبة سارة محمد محمود محمد، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 606 درجة، ونسبة 93,23%.

أوائل القسم الأدبي "مبصر"

وفي "مبصر" حصلت الطالبة شهد هاني مغازي لاشين، بمعهد دهب، على المركز الأول بمجموع 491 درجة، بنسبة 83,22%، وحصلت على المركز الثاني الطلبة حنين أحمد السيد أحمد السيد عمر، بمعهد دهب، بمجموع 490 درجة، 83,05%، وحصل على المركز الثالث الطالب عبد لله منير عبد الله السيد، بمعهد الجوفة، بمجموع 473 درجة، بنسبة 80,17%، وحصل على المركز الرابع الطالب محمود حمام السعيد عبد الجواد عرابي، بمعهد الجوفة، بمجموع 462 درجة، بنسبة 78,31%، والمركز الخامس الطالب أحمد سمير حسن أبو العنين الأدغم، معهد طور سيناء، بمجموع 457 درجة، بنسبة 77,46%.

القسم الأدبي "كفيف"

وفي القسم  الأدبي "كفيف"، حصلت الطالبة رحاب باسم محمد متولي، بمعهد نويبع، على المركز الأول، بمجموع 488 درجة، 88,73%، والمركز الثاني الطالبة شهد داوود صباح رفيع، بمعهد رأس سدر، بمجموع 380 درجة، بنسبة 69,09%.

63,39% نسبة النجاح العامة بالشهادة الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء

وقدم الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة، مشيدًا بجهود المعلمين، ورؤساء المعاهد، واللجان الفنية وأعمال الكنترول، مؤكدًا أن النتائج تعكس التزام الجميع وتفانيهم في أداء العمل.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية في تصريح اليوم، أن نسبة النجاح العامة بالشهادة الثانوية الأزهرية بلغت 63,39%، بواقع 45,92 % بالقسم الأدبي "بنين"، و 75,82% بالقسم الأدبي "فتيات"، و69,14 % بالقسم العلمي "بنين"، و65,15% بالقسم العلمي "فتيات".

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جنوب سيناء ساحة السلام سانت كاترين الثانوية الأزهرية موجز

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