سامسونج توقع عقد توريد شرائح بقيمة 16.5 مليار دولار.. والسهم يرتفع

أبرمت شركة سامسونغ للإلكترونيات عقداً بقيمة 16.5 مليار دولار أميركي لتوريد أشباه موصلات، وفقاً لبيانات تنظيميةصدرت يوم الاثنين. وارتفعت أسهم سامسونغ بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة.





تُعد سامسونغ للإلكترونيات لاعباً رئيسياً في مجال تصنيع الرقائق التعاقدية، والمعروف أيضاً بخدمات الصب. بينماوالشركة الآسيوية العملاقة هي ثاني أكبر لاعب في هذه الصناعة، بعد شركة TSMC التايوانية من حيث الحصةالسوقية.





ولم تُسمِّ شركة تصنيع شرائح الذاكرة الكورية الجنوبية الطرف المقابل.





من المقرر أن تعلن شركة سامسونغ عن أرباحها يوم الخميس وتتوقع أن تنخفض أرباحها في الربع الثاني إلى أكثر منالنصف حيث تكافح من أجل الحصول على طلب الذكاء الاصطناعي من منافستها SK Hynix.