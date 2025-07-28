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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملف الراحلين مستمر في الزمالك.. وأسماء جديدة على قائمة التسويق

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن استمرار التحركات داخل النادي لحسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية، والتي تنتهي مطلع الشهر المقبل.

وأكد المصدر أن إدارة الكرة بالنادي لم تُغلق الباب بعد أمام خروج مزيد من اللاعبين، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسماء مطروحة للرحيل خلال الفترة المقبلة، ويجري العمل حاليًا على تسويقهم بشكل جيد لضمان تحقيق أكبر استفادة مالية للنادي.

وشدد المصدر على أن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، يتولى بنفسه ملف تسويق اللاعبين، ويتمسك بعدم التفريط في أي لاعب مجانًا، حيث يسعى لتحقيق أقصى استفادة مادية من رحيلهم.

وضمت قائمة الأسماء المرشحة للرحيل كلًا من: أحمد إيشو، أحمد الجفالي، مصطفى الزناري، وسيف الدين الجزيري، وذلك على غرار ما حدث مع بعض اللاعبين الذين غادروا مؤخرًا سواء بالإعارة مثل حسام أشرف، أحمد محمود، وحازم أسامة، أو بشكل نهائي مثل مهاب ياسر.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي لا يمانع الانتظار حتى الساعات الأخيرة من فترة القيد لإنهاء هذا الملف بالشكل الأمثل.

الزمالك سيف الجزيري احمد محمود مهاب ياسر مصطفي الزناري

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