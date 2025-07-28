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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون أي تكاليف .. طريقة عمل الجيلي كولا

جيلي كولا
جيلي كولا
ريهام قدري

اذا كنت تودين عمل سناكس بالمنزل إليكِ طريقة عمل الجيلي كولا (gummy cola) في المنزل بمكونات بسيطة وطعم قريب جداً من الجاهز:

- المكونات:

1/2 كوب كولا (كوكاكولا أو بيبسي)

2 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة غير منكه

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض أو سكر بودرة

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري لتعزيز الطعم)

زيت خفيف لدهن القوالب

قوالب سيليكون (شكل دُببة أو زجاجات كولا إن توفرت)

 طريقة التحضير:

1. في وعاء صغير، ضعي الكولا في درجة حرارة الغرفة.

2. أضيفي الجيلاتين تدريجياً فوق الكولا بدون تقليب، واتركيه لمدة 5-10 دقائق حتى يتشرب السائل ويتماسك قليلًا (هذه خطوة التورّم أو الـblooming).

3. بعد أن يتماسك، سخّني الخليط على نار هادئة أو حمام مائي، وقلّبي برفق حتى يذوب الجيلاتين تمامًا (لا تدعيه يغلي).

4. أضيفي العسل (أو السكر) وقلبي حتى يذوب تمامًا، ثم أضيفي عصير الليمون لو تحبين.

5. ادهني قوالب السيليكون بقليل من الزيت، ثم صبّي الخليط في القوالب باستخدام ملعقة صغيرة أو قطّارة.

6. ضعي القوالب في الثلاجة لمدة 1-2 ساعة أو حتى تتماسك تمامًا.

7. اخرجي الحلوى من القوالب، واحفظيها في علبة محكمة في الثلاجة.

-نصائح:

 استخدمي نكهة كولا مركّزة (تباع أونلاين) مع الجيلاتين بدل الكولا العادية.

يمكنكِ إضافة نقطة لون غذائي بني لتعزيز اللون.

إذا كنتِ لا تملكين قوالب، صبّيها في صينية صغيرة، وبعد أن تتماسك قطّعيها مربعات.

طريقة عمل الجيلي كولا الجيلي كولا جيلي كولا

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