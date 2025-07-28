باحث: الثانوية العامة ليست نهاية الطريق ويجب تغيير النظرة التقليدية

دعا المهندس حسام عبدالعزيز، الباحث في علوم الإدارة، إلى إعادة النظر في التصورات المجتمعية السائدة حول مرحلة الثانوية العامة، مؤكدًا أنها ليست نهاية الطريق ولا المرحلة الفاصلة في حياة الطلاب كما يعتقد كثيرون.

وأوضح عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن المرحلة الثانوية لا تختلف في جوهرها عن المراحل الدراسية السابقة مثل الابتدائية والإعدادية، داعيًا إلى وقف التعامل معها باعتبارها "عنق الزجاجة" في مستقبل الطالب.

وأضاف: "ينبغي على أولياء الأمور أن يتحرروا من القناعات الراسخة التي تحصر مستقبل أبنائهم في نتيجة الثانوية العامة فقط، فالحياة مليئة بالفرص، والنجاح لا يُقاس بمجموع الدرجات".

