حملة بيطرية بالغردقة لمكافحة السعار وتعقيم الكلاب الضالة بطريقة إنسانية

نفذت لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، في استجابة سريعة لبلاغات المواطنين، حملة ميدانية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، شملت عمليات تعقيم وتطعيم وقائية، أسفرت عن اصطياد 6 كلاب حرة بمنطقتي السوق الجديد وشارع المصالح بمدينة الغردقة.

وجاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة رشا صلاح، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، في إطار الحفاظ على الصحة العامة للإنسان والحيوان، والحد من مخاطر مرض السعار.

وشارك في تنفيذ الحملة فريق من إدارة الصحة العامة للحيوان بقيادة الدكتور شنوده وليم، حيث جرى تطعيم عدد من الكلاب الضالة بلقاحات مضادة للسعار، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تعقيم بيطرية للمساعدة في الحد من تكاثر هذه الحيوانات في المناطق السكنية.

وأكد مسؤولو الطب البيطري استمرار الحملات الدورية بمختلف أحياء المدينة استجابة لشكاوى المواطنين، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة أكثر أمانًا وصحة للمجتمع، مع مراعاة تطبيق معايير الرفق بالحيوان خلال جميع مراحل التنفيذ.