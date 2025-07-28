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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق جراحي بالسنبلاوين ينجح في استئصال كيس ضخم من حوض مريضة

فريق طبى
فريق طبى
همت الحسينى

شهد مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال كيس ضخم بالحوض لمريضة تبلغ من العمر 46 عامًا، كانت تعاني من آلام مزمنة، في إنجاز جديد لفريق جراحة الأورام بالمستشفى، الذي يواصل أداءه المتميز بدعم من مديرية الصحة بالدقهلية.

وأوضحت مديرية الصحة بالدقهلية، أن المريضة حضرت إلى عيادة جراحة الأورام تعاني من آلام مستمرة بالحوض، مع تاريخ مرضي يتضمن استئصالًا جزئيًا للرحم، بالإضافة إلى استئصال كيس سابق على المبيض. وبناء على الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تبيّن وجود كيس حجمه 10 سم بمنتصف الحوض.

وفور التشخيص، تم تجهيز المريضة للجراحة، وخضعت لعملية استكشاف جراحي، تم خلالها فك الالتصاقات الناتجة عن العمليات السابقة،

واستئصال الكيس الحوضي، بالإضافة إلى كيس آخر على المبيض، مع إصلاح فتق جراحي، حيث أن الفريق الطبي تعامل بكفاءة عالية مع الحالة حتى استقرارها التام.

نفّذ العملية فريق طبي ضم كلًا من الدكتورة سمر عبدالله، أخصائي جراحة الأورام، والدكتور أحمد سامح، طبيب جراحة الأورام، وتولى مسؤولية التخدير الدكتور عادل موافي، استشاري التخدير، بمشاركة طاقم التمريض بقيادة الممرضة دولت من فريق العمليات.

كما تابع العملية كل من الدكتور متولي علي متولي، مدير العمليات، والممرضة سماء محمد رشاد، مشرفة العمليات، إلى جانب جهود فريق التمريض بالمستشفى.

وأشار وكيل الوزارة بالدقهلية إلى أن الجراحة تمت تحت إشراف مباشر من إدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد بدران، وبدعم من الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، مؤكدًا أن قسم جراحة الأورام بالمستشفى يشهد تطورًا ملحوظًا في تقديم خدمات التخصصات الدقيقة، ضمن خطة مديرية الصحة للارتقاء بمنظومة الرعاية الطبية في مختلف مستشفيات المحافظة.

يذكر أن المريضة بحالة مستقرة حاليًا، وتخضع للمتابعة الطبية.

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