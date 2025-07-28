الصناعة تطلق تطبيق دعم المستثمرين .. تفاصيل مهمة

أطلقت وزارة التجارة والصناعة الإصدار الأول من تطبيق "دعم المستثمرين" على الهواتف المحمولة، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين المتعاملين مع الوزارة وتلبية احتياجاتهم، ومواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية. ويُعد التطبيق منصة إلكترونية تفاعلية مخصصة لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، والرد عليها، وحلها بالتنسيق الكامل مع هيئات الوزارة المختلفة.

ويُوفر التطبيق ربطًا مباشرًا بين المستثمرين والجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين إلكترونيًا، مما يعزز من سرعة التواصل وسهولة المتابعة. ويعمل الإصدار الأول للتطبيق حاليًا على نظام التشغيل "أندرويد"، ومن المقرر إطلاق نسخة مخصصة لأجهزة IOS قريبًا. ويهدف التطبيق إلى تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والاستفسارات، وتحقيق سرعة الاستجابة لها ومتابعتها، حيث يمكن للمستثمر إرسال شكواه أو استفساره، ليصله إشعار على الهاتف يفيد بأنه تم توجيه الشكوى إلى الجهة المختصة بالوزارة. وعند ورود الرد من الجهة المعنية، تقوم وحدة الدعم بموافاة المستثمر بالرد النهائي، كما يُمكنه إرسال استعجال في حال تأخر الرد.

تبدأ رحلة المستثمر مع التطبيق بإنشاء حساب من خلال تسجيل بياناته الشخصية (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، النشاط، المحافظة)، ثم يختار نوع الخدمة المطلوبة سواء كانت شكوى أو استفسار. ويمكنه الدخول إلى حسابه الشخصي على التطبيق لمتابعة الموقف التنفيذي للشكوى أو إرسال شكوى جديدة، مما يُوفر على المستثمر الكثير من الوقت والمجهود.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعه قد شكّلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين بهدف سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين والعمل على حل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

ويمكن للمستثمرين تحميل التطبيق من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints

وتتمثل خطوات تقديم الشكوى أو الاستفسار عبر التطبيق في الآتي: 1- الضغط على "ابدأ" للدخول إلى التطبيق.

2- في حالة الدخول لأول مرة، يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - رقم التليفون - البريد الإلكتروني - النشاط - المحافظة) لإنشاء حساب.

3- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوى - استفسارات).

4- تسجيل البيانات الخاصة بالشكوى أو الاستفسار (عنوان الشكوى أو الاستفسار - الموضوع - إرفاق المستندات إن وجدت، بحد أقصى 5 صور).

5- الضغط على "سجل" لإرسال الشكوى أو الاستفسار.

ويمكن للمستخدم الدخول إلى حسابه ومتابعة موقف الشكوى أو الاستفسار، أو إرسال استعجال في حال تأخر الرد، من خلال الضغط على "متابعة" داخل صفحة "بروفايل".