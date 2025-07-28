قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون إصابات.. انفجار مسيرة مفخخة في أربيل
أول ظهور للسيدة فيروز في عزاء نجلها.. شاهد
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية.. نواب: تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية.. وخطوة نحو تعميق المنتج المحلي
إصابة 10 فتيات وسائق في حادث تصادم ميكروباص بالمنوفية
الأزهر: إتاحة استخراج نتائج الثانوية بالدرجات من المناطق تيسيرًا على الطلاب
لأول مرة في تاريخها.. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا 39400 ميجاوات
بشهادة معتمدة وفرص عمل فورية.. وزارة النقل تطلق برنامجًا تدريبيًا مجانيًا للسائقين
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة معلم مساعد علوم.. ويتيح التظلمات من الغد
الأهلي يوافق علي رحيل كوكا إلى قاسم باشا التركي
الهند تهدم منازل آلاف العائلات المسلمة الناطقة باللغة البنجالية
7 مصريين يشاركون في سباق التجديف الشاطئي في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي بشأن راغب علامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصناعة تطلق تطبيق دعم المستثمرين .. تفاصيل مهمة

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

أطلقت وزارة التجارة والصناعة الإصدار الأول من تطبيق "دعم المستثمرين" على الهواتف المحمولة، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين المتعاملين مع الوزارة وتلبية احتياجاتهم، ومواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية. ويُعد التطبيق منصة إلكترونية تفاعلية مخصصة لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، والرد عليها، وحلها بالتنسيق الكامل مع هيئات الوزارة المختلفة.

ويُوفر التطبيق ربطًا مباشرًا بين المستثمرين والجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين إلكترونيًا، مما يعزز من سرعة التواصل وسهولة المتابعة. ويعمل الإصدار الأول للتطبيق حاليًا على نظام التشغيل "أندرويد"، ومن المقرر إطلاق نسخة مخصصة لأجهزة IOS قريبًا. ويهدف التطبيق إلى تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والاستفسارات، وتحقيق سرعة الاستجابة لها ومتابعتها، حيث يمكن للمستثمر إرسال شكواه أو استفساره، ليصله إشعار على الهاتف يفيد بأنه تم توجيه الشكوى إلى الجهة المختصة بالوزارة. وعند ورود الرد من الجهة المعنية، تقوم وحدة الدعم بموافاة المستثمر بالرد النهائي، كما يُمكنه إرسال استعجال في حال تأخر الرد.

تبدأ رحلة المستثمر مع التطبيق بإنشاء حساب من خلال تسجيل بياناته الشخصية (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، النشاط، المحافظة)، ثم يختار نوع الخدمة المطلوبة سواء كانت شكوى أو استفسار. ويمكنه الدخول إلى حسابه الشخصي على التطبيق لمتابعة الموقف التنفيذي للشكوى أو إرسال شكوى جديدة، مما يُوفر على المستثمر الكثير من الوقت والمجهود.

وتجدر الإشارة إلى أن  وزارة الصناعه قد شكّلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين بهدف سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين والعمل على حل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

ويمكن للمستثمرين تحميل التطبيق من خلال الدخول على الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints

وتتمثل خطوات تقديم الشكوى أو الاستفسار عبر التطبيق في الآتي: 1- الضغط على "ابدأ" للدخول إلى التطبيق.
2- في حالة الدخول لأول مرة، يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - رقم التليفون - البريد الإلكتروني - النشاط - المحافظة) لإنشاء حساب.
3- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوى - استفسارات).
4- تسجيل البيانات الخاصة بالشكوى أو الاستفسار (عنوان الشكوى أو الاستفسار - الموضوع - إرفاق المستندات إن وجدت، بحد أقصى 5 صور).
5- الضغط على "سجل" لإرسال الشكوى أو الاستفسار.

ويمكن للمستخدم الدخول إلى حسابه ومتابعة موقف الشكوى أو الاستفسار، أو إرسال استعجال في حال تأخر الرد، من خلال الضغط على "متابعة" داخل صفحة "بروفايل".

ويمكن للمستخدم الدخول إلى حسابه ومتابعة موقف الشكوى أو الاستفسار ويُوفر التطبيق ربطًا مباشرًا بين المستثمرين والجهات التابعة للوزارة أطلقت وزارة التجارة والصناعة الإصدار الأول من تطبيق دعم المستثمرين على الهواتف المحمولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

رضا عبد العال

رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي

الاهلي

اصبروا شوية.. عرض بيراميدز سبب رفض لاعب الأهلي تجديد العقد

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر تدعم الفلسطينيين انطلاقًا من مصلحتها الوطنية وترفض التهجير

صورة أرشيفية

فيديو يوثق كيف أقدم مشتبه به على تعمد إشعال حريق في غابات بلغاريا

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير

بن جفير يهاجم نتنياهو: أرسلوا القنابل لغزة لا المساعدات

بالصور

رينج روفر تتخلى عن الشنطة الأمامية في سيارتها الكهربائية الجديدة

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

3 علامات تدل على نقص المغنيسيوم

3 علامات تدل على نقص المغنسيوم
3 علامات تدل على نقص المغنسيوم
3 علامات تدل على نقص المغنسيوم

علامات الحزن الشديد.. أحدث ظهور لفيروز في توديع نجلها زياد الرحباني

فيروز
فيروز
فيروز

رجيم الزبادى.. وفوائده لإنقاص الوزن

رجيم الزبادى
رجيم الزبادى
رجيم الزبادى

فيديو

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد