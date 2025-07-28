250 لاعبًا في بطولة الجمهورية للفنون القتالية المختلطة

شهدت بطولة الجمهورية الرسمية للفنون القتالية المختلطة «MMA»، التي أقيمت في مضمار الدراجات باستاد القاهرة مشاركة 250 لاعبًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وتعد بطولة الجمهورية للفنون القتالية المختلطة «MMA» مؤهلة لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر من العام الجاري في القاهرة.

وقال محمد ابراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الإفريقي والعربي للفنون القتالية المختلطة «MMA»، إن اللاعبين أصحاب المراكز الأولى في بطولة الجمهورية سيشاركون في بطولة أفريقيا كما سيتم اختيار الجهاز الفني للمنتخب من أكبر هيئة رياضية شاركت في بطولة الجمهورية وحصلت على أكبر عدد من الميداليات في تلك البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه سيتم تنفيذ خطة فنية على أعلى مستوى للاعبين الذين سينضمون للمنتخب للمشاركة في بطولة أفريقيا للفنون القتالية المختلطة من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات.

وشهدت البطولة أداء تنظيميا كبيرا حيث أقيمت كل المباريات على مدار يوم واحد استطاع محمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد في تحقيق ذلك.

وكان المنتخب المصري لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» قد نجح في حصد 10 ميداليات متنوعة خلال بطولة العالم التي أقيمت في 2025 في مدينة ساو باوغ، حيث حصد المنتخب المصري على 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات برونزية خلال المنافسات.