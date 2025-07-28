نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو ورئيس لجنة الـMMA يشهدان بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بالإمارات

شارك الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، والمهندس أحمد عامر، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة (MMA) بالاتحاد، في فعاليات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها الاتحاد الدولي IMMAF، والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة الاتحاد المصري للجوجيتسو لتطوير لعبة الـMMA داخل مصر، عبر الاطلاع على أحدث التجارب الفنية والتنظيمية المعتمدة في البطولات الدولية الكبرى، والاستفادة منها في دعم القدرات الفنية والإدارية للعبة محليًا.

وعقد مسئولو الاتحاد على هامش البطولة عددًا من اللقاءات التنسيقية مع مسؤولي الاتحاد الدولي، لبحث سبل التعاون المشترك، ودراسة إمكانية استضافة بطولات دولية مستقبلية في مصر، في إطار سعي الاتحاد لدعم مكانة مصر على خريطة تنظيم الفعاليات الكبرى في رياضات الفنون القتالية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فوزي، أن التواجد في مثل هذه الفعاليات الدولية يعد خطوة مهمة نحو صقل خبرات الكوادر الفنية والإدارية، ويسهم في توسيع قاعدة ممارسة رياضة الفنون القتالية المختلطة داخل مصر، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد لإعداد جيل واعد من الأبطال قادر على تمثيل مصر والمنافسة في المحافل العالمية.

كما أوضح المهندس أحمد عامر رئيس لجنة الـMMA بالاتحاد المصري للجوجيتسو، أن اللجنة تسعى إلى تبني أفضل الممارسات الدولية، والعمل على تأهيل لاعبين ومدربين وفقًا للمعايير العالمية، بهدف الوصول إلى مستويات تنافسية تمكن مصر من المنافسة بقوة في البطولات القارية والدولية خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذًا لتوجيهات العميد محمد الشعراوي، رئيس اتحاد الجوجيتسو، الذي أكد على أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، ودعم التعاون مع الاتحادات العالمية في اللعبة.