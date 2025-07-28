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بشهادة معتمدة وفرص عمل فورية.. وزارة النقل تطلق برنامجًا تدريبيًا مجانيًا للسائقين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشهادة معتمدة وفرص عمل فورية.. وزارة النقل تطلق برنامجًا تدريبيًا مجانيًا للسائقين

الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء
الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء
حمادة خطاب

أعلن الفريق  مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل   إطلاق برنامج تدريبى مجانى لتدريب وتأهيل سائقى الاتوبيسات والنقل الثقيل  وذلك في اطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة وزيادة معدلات السلامة والأمان بقطاع النقل البري.

 يأتى ذلك في إطار  تنفيذ توجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة المصرية ووزارة النقل باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة النقل البرى وتأهيل شركاء التنمية من العاملين بهذا القطاع الحيوي الهام .

وصرح الوزير  إن اطلاق هذا البرنامج التدريبى المجانى يهدف إلى تمكين وتدريب سائقي الاتوبيسات و النقل الثقيل على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة وتعزيز السلامة على الطرق وتقليل معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري بالإضافة إلي إتاحة فرص للعمل داخل وخارج مصر ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدعوة الى  الشباب من اصحاب المؤهلات ( متوسط – فوق متوسط – عليا )  الراغبين فى العمل كسائقين  للاتوبيسات والشاحنات للانضمام لهذا البرنامج والاستفادة من  المميزات العديدة التي يتضمنها البرنامج  حيث يتميز بانه تدريب مجاني بالكامل دون أي رسوم و  سيتم منح المتدرب  شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مع توفير فرص للمتدربين  للعمل بالشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – شركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – شـركة الاتحاد العربى للنقل البرى ( سوبر جيت ) – شركة أكتا للنقل الجماعى - الشركة المصرية للاتوبيس الترددى – شركة تاكسى العاصمة – شركة النيل لنقل البضائع ) بمرتبات مجزية وذلك بعد اجتياز البرنامج التدريبى الذى سيتم تنفيذه  بإشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية وفق منهج متكامل يشتمل  على (قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور. الصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال. - مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة - التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية) ، كما تحرص الشركة القابضة للنقل البحري والبري على تقديم البرنامج التدريبى  على ايدى نخبة من المدربين المعتمدين .

وأشار البيان الى ان الفريق مهندس كامل الوزير قد كلف الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ببدء تنفيذ البرامج التدريبي من يوم السبت الموافق 16/8/2025  حيث سيتم بدء البرنامج بمركز تدريب السائقين التابع للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل  الكائن بمدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات أمام سوق الجملة - بجوار هيئة النقل العام ،  وانه للتسجيل  والاستعلام : يرجى الاتصال على رقم 01003756385  علما بان أولوية الاشتراك بالبرنامج بأسبقية التسجيل.

الوزراء مهندس كامل الوزير وزير الصناعة النقل

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