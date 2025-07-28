الصيف هيطول؟.. خبير مناخ يحذر: ممكن يوصل 140 يوما بدلًا من 90 لهذا السبب

قال الدكتور تحسين شعلة، أستاذ النانو بيو تكنولوجي وخبير المناخ والبيئة، إن ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق الذى يعاني منه العالم، نتيجة بما يسمي بانحراف محور الكرة الأرضية، والذى زاد بمعدل 80 سم ناحية الشرق.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامي نهاد سمير، أن المردود السلبي لهذا الأمر هو زيادة عدد أيام فصول الصيف، الذى من المتوقع أن يصل إلى 140 يوما بدلا من 90 يوما.

وتابع أن المردود السلبي له أنه سيحدث ذوبان للجليد بالقطبين، وبالتالي يحدث خلل بكمية المياه الجوفية، وسيكون هناك بعض الدول التي تنتج محاصيل إقتصادية سيحدث عندها إنخفاض 50% منها البرازيل.