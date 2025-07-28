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إصابة 10 فتيات وسائق في حادث تصادم ميكروباص بالمنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 10 فتيات وسائق في حادث تصادم ميكروباص بالمنوفية

حادث تصادم
حادث تصادم
مروة فاضل

أصيبت 10 فتيات وسائق في حادث ميكروباص علي طريق كفر داود السادات أثناء ذهابهم إلى العمل بأحد المصانع بمدينة السادات.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بحادث تصادم ومصابين علي طريق كفر داود السادات .

بالانتقال تبين إصابة 10 فتيات وسائق الميكروباص في حادث تصادم علي طريق كفر داود السادات أثناء ذهابهم الي العمل بأحد مصانع مدينة السادات.

بالانتقال تبين أن المصابات هم "ن.ع.س" مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"م.ع.ر" مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، "آ.ف.س" مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"س.إ.أ" مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، "أ.ح.ع" مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"أ.ع.م" مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"ه.ر.ع" مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"ن.س.م" مصابة باشتباه كسر في الفخذ الأيسر وجار عمل الأشعة اللازمة، و"ي.م.ح" مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، "ش.ع.د" مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب سائق الميكروباص و"و.إ.ع" مصاب باشتباه كسر في الفخذ الأيمن وجار عمل الأشعة اللازمة.

 فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية حادث تصادم السادات

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