الزمالك يفتح ملف بديل "أوكو" لحسم صفقة الجناح الأيمن الأجنبي

يجري مسؤولو نادي الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية لحسم صفقة جناح أيمن أجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الأبيض.

يأتي ذلك بعد تعذر ضم الفرنسي تيدي اوكو جناح فريق لوزيرن السويسري، الذي تراجع في الآونة الأخيرة عن الانتقال للزمالك بسبب عرض سعودي، رغم اتفاق الأبيض مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب.

ويرغب مسؤولو الزمالك في حسم صفقة الجناحة الأيمن في أقرب وقت ممكن في ظل حاجة الفريق لجناج على مستوى مميز.

ويستأنف اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساءً على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.