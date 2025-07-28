بالخطوات .. طريقة عمل سموزي البطيخ

يعد سموزي البطيخ من المشروبات المفضلة لدى الكثير خلال فصل الصيف حيث أنه يتميز بمذاق جيد وفي نفس الوقت يمنح من يتناوله شعور بالانتعاش ويمنحه طاقة التي تمكنه من التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة ..

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل سموزي البطيخ

مقادير سموزي بطيخ

كوب من البطيخ

مكعبات من الثلج

سكر حسب الرغبة

طريقة تحضير سموزي بطيخ

في الخلاط الكهربائي ضعي قطع البطيخ بالإضافة إلى مكعبات الثلج.

ضيفي إليهم السكر ويتم خلط المكونات جيدا حتى نحصل على قوام كثيف.

يقدم في كاسات التقديم .

تناول سموزي البطيخ له فوائد صحية عديدة أبرزها:

مفيد لصحة القلب

يساعد عصير البطيخ في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وقد يكون هذا التأثير بسبب وجود بعض الفيتامينات (A، B6 وC) والليكوبين والمركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في البطيخ .

مفيد لمرضى السكري

أثبتت الدراسات أن البطيخ قد يكون لديه القدرة على المساعدة في زيادة نسبة الجلوكوز في الدم وقد يكون له القدرة على زيادة مستويات الأنسولين .

مفيد لصحة العيون

قد يكون للبطيخ القدرة على المساعدة في علاج الأمراض التنكسية للعين مثل الضمور البقعي .