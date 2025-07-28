الواحدة بـ50 ألف جنيه.. حكاية أغلى مانجو فى العالم

تحظى المانجو بشعبية كبيرة على مستوى العالم ،وهناك أنواع عديدة ترتفع قيمتها السعرية وتباع بالدولار وأخرى تصبح الأغلى على الإطلاق .

أغلى نوع مانجو

وتأتى مانجو بيض الشمس هى الأغلى وسط أنواع المانجو ، وتتميز بلونها الأحمر الداكن ولها فوائد غذائية عظيمة ، ويرجع ارتفاع أسعارها إلى ندرة زراعتها ، حيث تزرع بدول معينة بشرق آسيا .

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن مانجو بيض الشمس هى الأغلى ثمنًا عالميًا ، حيث يصل سعر الواحدة إلى 50 ألف جنيه ، وتزن الثمرة الواحدة مابين كيلو إلا ربع لكيلو جرام .

الفرق بين مانجو بيض العجل وبيض الشمس

وأضاف “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد" أنه ورغم تشابه الاسم بين نوع المانجو بيض العجل المنتشر في مصر مع اسم المانجو بيض الشمس التي تزرع في اليابان، إلا أن هناك فروقا شاسعة بين النوعين فثمرة المانجو من النوع بيض الشمس يتميز بطعم ومذاق خاص ويعد مزيجا من جوز الهند والأناناس، وتزيد فيه نسبة السكر عن الأنواع الأخرى من المانجو ومعظم زراعته في اليابان ويزرع بعناية خاصه ولونه أحمر ياقوتي وشكله مستدير.

وأشار “نقيب الفلاحين” إلى أن هناك أنواع أخرى مرتفعة الثمن مثل مانجو "نورجهان" ويتم زراعتها فى الهند .

ولفت إلى أنه في ظل التغيرات المناخية وازدياد الطلب العالمي، من المتوقع أن ترتفع أسعار بعض هذه الأصناف النادرة خلال السنوات القادمة.

والجدير بالذكر أنه تمكن المزارعون اليابانيون من إنتاج هذه النكهة النادرة من المانجو من خلال طريقة خاصة تعتمد على المراقبة المكثفة لها أثناء نموها، ويتم زراعة المحصول عن طريق إحاطته بشبكة صغيرة تسمح لأشعة الشمس بضرب الجلد بطريقة موحدة لإعطائه شكله المستدير ولونه الأحمر الياقوتي، ما يزيد بالطبع من قيمته العالية.

وعادة ما يعلق المزارعون اليابانيون المانجو في شباك صغيرة في بيئة دافئة يتم التحكم في درجة حرارتها. وهذا يضمن أن المانجو يحصل على ما يكفي من أشعة الشمس لتطوير بشرتها الحمراء المميزة.