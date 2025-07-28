اليوم.. تكريم ميمي جمال ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تبدأ، بعد قليل، ندوة لتكريم الفنانة القديرة ميمي جمال، ضمن الاحتفاء برموز المسرح الذين تركوا بصمة خالدة في الفن ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري.

وتقام الندوة في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، بمقر المجلس الإعلي للثقافة.

وكانت قد كشفت الفنانة ميمي جمال عن كواليس مشاركتها في مسلسل قهوة 2 بطولة الفنان أحمد فهمي و الفنانة مرام علي ، والمقرر عرضه قريبا علي إحدى المنصات.

و قالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لصدى البلد " بجسد شخصية مربية مرام علي و مربيتها منذ صغرها.

و أضافت ميمي جمال شخصيتي شخصية جميله و شخصية سيدة طيبة جدا و بها روح ام جميلة و حنونة.

يذكر أن يشارك في بطولة مسلسل قهوة 2 احمد فهمي ، مرام علي ، محسن محي الدين ، ميمي جمال ، ميرفت عمر الحريري ، بسنت أبو باشا ، اسماعيل فرغلي ، حازم إيهاب ، احمد الشامي ، و غيرهم كثير من النجوم تأليف عمرو محمود ياسين و اخراج عصام نصار.