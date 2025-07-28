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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر هجرس يشارك متابعيه صورة أثناء عطلته الصيفية.. شاهد

تامر هجرس
تامر هجرس
باسنتي ناجي

شارك الفنان تامر هجرس صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر تامر هجرس في الصور من علي الشاطئ أثناء عطلته الصيفية، معلقاً:"يوم جيد".

وكانت أحدث أعمال الفنان تامر هجرس، هو مشاركته بفيلم “جوازة توكسيك” من بطولة ليلى علوي.

وتدور أحداث فيلم “جوازة توكسيك” في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به.

وفيلم “جوازة توكسيك” من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

تامر هجرس نجوم الفن الفنان تامر هجرس

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