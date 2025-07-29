سعر ونيت JMC موديل 2025 في السعودية| صور

أعلنت شركة ونيت عن طرازها الجديد ونيت JMC موديل 2025 ، وتنتمي JMC لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك ونيت JMC تصميم عصري وجذاب، وتظهرت بالأسواق لأول مرة عام 2001 .

سيارة ونيت JMC موديل 2025 الجديدة

أبعاد ونيت JMC موديل 2025

تتوافر سيارة ونيت JMC موديل 2025 في السوق السعودي بطول 5450 مم، وعرض 1935 مم، وارتفاع 1872 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3270 مم.

محرك ونيت JMC موديل 2025

سيارة ونيت JMC موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة ونيت JMC موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 2300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 177 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، بها نظام تعليق متين، ونظام توجيه كهربائي، وبها عزم دوران 450 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 80 لتر.

مواصفات ونيت JMC موديل 2025

تحتوي سيارة ونيت JMC موديل 2025 على الكثير من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED مع إضاءة نهارية، وبها مرايات خارجية بخاصية الضبط والطي الكهربائي، وبها جنوط مقاس 18 بوصة، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 12 بوصة مع دعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكية، وبها شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، وبها مقاعد جلدية مع تبريد لمقاعد الصف الأول، وتكييف هواء أوتوماتيك مع فتحات خلفية.

سيارة ونيت JMC موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة ونيت JMC موديل 2025، بـ نظام فرامل مانعة للانغلاق، ونظام تحكم في الجر والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود وهبوط المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة، وبها حساسات أمامية وخلفية، كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، وبها مثبت سرعة متكيف، ونظام تحذير الخروج من المسار ومساعد البقاء في المسار، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ووسائد هوائية، وشاحن لاسلكي، وISOFIX.، وبها منفذ 12 فولت .

سعر ونيت JMC موديل 2025 في السعودية

سيارة ونيت JMC موديل 2025 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة ونيت JMC موديل 2025 تباع بسعر 109 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ونيت JMC موديل 2025 تباع بسعر 121 ألف ريال سعودي .