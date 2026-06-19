إرادة جيل : قرار نقل التأمين الصحي بشبين القناطر غير مدروس ويُحمّل كبار السن مشقة بالغة

قال محمد الكومي، أمين عام حزب "إرادة جيل" بمحافظة القليوبية، إن قرار نقل مقر عيادات التأمين الصحي من وسط مدينة شبين القناطر إلى قرية كفر شبين يفتقر إلى الرؤية الشاملة ولا يراعي الصالح العام للمواطنين.

وأوضح "الكومي"، في بيان، أن هذا الإجراء قرار غير مدروس، حيث يترتب عليه آثار سلبية بالغة تعود بالضرر المباشر على المنتفعين من خدمات التأمين الصحي، وعلى رأسهم فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن إجبار المرضى على تكبد عناء الانتقال من المدينة والقرى والعزب المجاورة إلى قرية كفر شبين يمثل إرهاقًا بدنيًا وماديًا كبيرًا لهم في ظل ظروفهم الصحية الصعبة، وهو ما يتنافى تمامًا مع توجهات الدولة الرامية إلى تيسير سبل الحصول على الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.

ووجه أمين عام حزب "إرادة جيل" بمحافظة القليوبية، مناشدة عاجلة إلى وزير الصحة والسكان، للتدخل الفوري وإصدار توجيهاته العاجلة بإلغاء أو إرجاء هذا القرار، والعمل على توفير أو إبقاء مقر لائق للتأمين الصحي داخل مدينة شبين القناطر المركزية، لضمان سهولة وصول جميع المواطنين إليه دون عناء.

وأكد على أن حزب "إرادة جيل" يقف دائمًا في صف المواطن، ولن يتوانى عن نقل نبض الشارع ومطالبه المشروعة إلى القيادة التنفيذية، أملاً في سرعة الاستجابة ورفع المعاناة عن أهالي مركز ومدينة شبين القناطر.