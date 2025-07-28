طريقة عمل حلا الشمواه زي المحلات بخطوات سهلة

يعد حلا الشمواه من الأكلات الشهية التي يحبها الأشخاص من مختلف الأعمار، ولكن ينبهر بها الأطفال والمراهقين.. فكيف تجهزينها في المنزل بتكلفة بسيطة؟.

نعرض لكم طريقة عمل حلا الشمواه من خلال خطوات الشيف توتا مراد، مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير حلا الشمواه



٢ كيس كريم كراميل

لتر حليب

كيكه اسبونج شوكولاتة

علبه قشطة نباتي

كوب بسكويت مطحون

للوجه

كاكاو خام

طريقة عمل حلا الشمواه

في بولة كبيرة اخفقي الحليب مع الكريم كراميل والقشطة بعيدا عن النار حتى يختلطوا جيدا.

ضعي خليط اللبن والقشطة على النار وقلبي بشكل مستمر حتى يصبح القوام غليظا.

أضيفي البسكويت ويخفق مع المزيج في الخلاط ويسكب على ديسك الكيك

يترك ليتماسك تماما في الثلاجة.

أخرجى حلا الشمواه وزينيه بالكاكاو ويقدم باردا.