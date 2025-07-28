دمياط تستضيف بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية برأس البر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن تنظيم بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية برأس البر، خلال الفترة من ٢١ الي ٢٤ اغطس المقبل، بالتعاون مع منطقة دمياط للمصارعة، وذلك في إطار دعم المواهب الرياضية وتعزيز الأنشطة الصيفية بدمياط.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فوزي مدير المديرية بكل من الكابتن طلال الجمل رئيس مجلس إدارة منطقة دمياط للمصارعة، والكابتن محمد أبو سمرة، نائب رئيس مجلس إدارة المنطقة

وتأتي هذه البطولة ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتوسيع قاعدة المشاركة في الرياضات الفردية، خاصة المصارعة الشاطئية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من الاتحاد المصري للمصارعة، لما لها من طابع تنافسي مميز وأجواء جماهيرية حماسية، من خلال مشاركة ما يقرب من ٦٠٠ لاعب من مختلف محافظات الجمهورية.

أعرب الدكتور محمد فوزي عن سعادته بإستضافة محافظة دمياط لهذه البطولة، مؤكدا بان المحافظة ستستضيف مزيد من البطولات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية خلال المرحلة المقبلة،مما يمثل فرصة جيدة لاكتشاف مواهب جديدة من أبناء دمياط في مختلف الألعاب واختيار عناصر لتمثيل مصر في البطولات الدولية المقبلة.

وأوضح الدكتور محمد فوزي ان هذه البطولة سوف تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الذي يعتبر الرياضة من اهم المجالات التي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة دمياط.