مكتبة الإسكندرية: نعمل على رقمنة التراث المصري وإيصاله لكافة فئات المجتمع

أكد الدكتور أيمن سليمان، مدير مكتب توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، أنه نعمل على رقمنة التراث المصري، خاصة أن هذا التراث، هو أحد أدوات المعرفة التي نرغب في إيصالها لكافة فئات المجتمع.

وقال أيمن سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك برامج لتوثيق التراث الإسلامي والقبطي والحضاري، مؤكدا أن هناك أيضا تراث يتعلق بالأثار، وتراث يتعلق بالحرف والمهن والأعمال الفنية.

وتابع مدير مكتب توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، أن المكتبة أطلقت العام الماضي سلسلة أفلام وثائقية قصيرة تحت عنوان "عارف"، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي بالتراث المصري بين الشباب والنشء.

وأشار إلى أن السلسلة تتناول مختلف جوانب التراث المصري، بدءًا من التراث الفرعوني، مرورًا بالقبطي، واليوناني الروماني، والإسلامي، وانتهاءً بالتراث الحديث والمعاصر والتراث الطبيعي، مشيرًا إلى أن مدة كل فيلم تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق، بصيغة سهلة ومشوقة تشبه محتوى "ريلز" أو "شورتس" على وسائل التواصل الاجتماعي.