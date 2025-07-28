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لحظة كوميدية على الهواء.. الفنان أحمد نبيل يفاجئ مذيع إكسترا نيوز| شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لحظة كوميدية على الهواء.. الفنان أحمد نبيل يفاجئ مذيع إكسترا نيوز| شاهد

الفنان أحمد نبيل
الفنان أحمد نبيل
قسم التوك شو

أقتحم الفنان القدير أحمد نبيل ستوديو أكسترا نيوز على الهواء بطريقة الكوميدية المعتادة على الهواء، قائلا : «مش هعرف أجري».

تميز الفنان أحمد نبيل بأدواره الكوميدية، وخصص لنفسه مدرسة فنية مستقلة، خلال فن "البانتومايم" التي تعتمد على الحركات البسيطة والمعبرة .

دخول فن "البانتومايم" مصر

أستطاع الفنان أحمد نبيل، دخول فن "البانتومايم" مصر لأول مرة سواء في المسرح او التلفزيون ورسوم متحركة للأطفال، ليترك بصمة مختلفة في المجال.

وتميز الفنان أحمد نبيل بتقديم كوميديا مختلفة عن التقليدية، وحصل على العديد من التكريمات والجوائر نتاج أعماله الفنية غير المعتادة بشهادة زملائه الفنانين.

كشف الفنان أحمد نبيل، أحد رواد التمثيل الصامت في مصر، عن كواليس بداياته الفنية، موضحًا أن شغفه بفن الحركة قاده لاكتشاف فن البانتوميم، الذي يقوم فيه الممثل بالتعبير عن مواقف وأشياء غير موجودة، مثل التظاهر بوجود كتاب أو كوب وشرب مشروب ساخن، ما يستدعي إيصال إحساس "اللسعة" للجمهور من دون كلمات.

وأوضح أحمد نبيل، خلال حديثه مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»،، أن الفرق بين التمثيل الصامت والبانتوميم يكمن في أن الأول لا يعتمد على أي أصوات أو مؤثرات، بينما الثاني يستخدم الجسد فقط للتعبير عن مواقف يومية أو درامية، مشيرًا إلى أنه بدأ رحلته من خلال حبّه للحركة وليس للكلمة.

وأضاف أحمد نبيل، أنه تأثر بشخصية شارلي شابلن، وبدأ يرتدي ملابسه ويؤلف مشاهد شبيهة بأسلوبه، مؤكدًا أن ذلك كان بداية وعيه بفكرة الأداء الجسدي. ولفت إلى أنه تعرّف لاحقًا على فن البانتوميم بشكل أعمق بعد قراءته لكتب متخصصة خلال ستينيات القرن الماضي.

واختتم نبيل حديثه بكلمة لا ينساها قالها له أحد المستشرقين الأمريكيين بعد أن شاهده يؤدي عرضًا صامتًا: "كن أحمد نبيل ولا تكن شارلي شابلن"، مشيرًا إلى أن تلك العبارة شكّلت نقطة تحول في مسيرته الفنية، ودفعته لصناعة أسلوبه الخاص في هذا الفن الراقي.

أحمد نبيل أكسترا نيوز البانتومايم كوميديا

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