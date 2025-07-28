أحمد حلمي الشريف: العمل العام مسئولية كبيرة.. والقوانين المهمة تم سنها بفترة برلمان 2015 حتى 2020

أكد أحمد حلمي الشريف المرشح على إنتخابات مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن معبد أخميم بعد إكتشافه سيساهم في جذب عدد كبير من السائحين، خاصة أن المعبد يحتوي على العديد من الأثار المصرية.

وقال أحمد حلمي الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “برلمان الوطن”، عبر فضائية “المحور”، أن العمل العام يعتبر مسئولية كبيرة، مؤكدا أن مرحلة برلمان 2015 حتى 2020، كانت أهم فترة، خاصة أنه تم العمل على إعداد العديد من مشروعات القوانين الهامة.

وتابع المرشح على إنتخابات مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن مجلس النواب كان له باع كبير في سن القوانين الهامة للمواطن.

