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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سميرة صدقي: ما يقدمه التيك توكرز والبلوجرز ابتذال لا علاقة له بالفن

سميرة صدقي
سميرة صدقي
رنا عبد الرحمن

عبرت الفنانة القديرة سميرة صدقي عن رفضها القاطع لظاهرة مشاركة مشاهير “السوشيال ميديا” من بلوجرز وتيك توكرز في الأعمال الدرامية والسينمائية، مؤكدة أن ما يقدمونه على منصات التواصل الاجتماعي لا يمت للفن بأي صلة، واصفة إياه بـ”المحتوى المبتذل”.

وخلال استضافتها في برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، كشفت صدقي عن موقف شخصي لابنتها “مريم”، التي فاجأتها برفض المشاركة في مسلسل “الصندوق الأسود”، رغم عرض دور مناسب لها من قبل المخرج عادل الأعصر، وهو العمل نفسه الذي كانت تشارك فيه سميرة.

وأوضحت أن ابنتها تمتلك حضورًا قويًا وكان يمكنها الدخول إلى عالم التمثيل بسهولة، لكنها فضلت الابتعاد، مشيرة إلى احترامها لهذا القرار، وأضافت: “ابنتي صاحبة شخصية قوية، وقررت أن هذا المجال لا يعبر عن طموحاتها أو طبيعتها الشخصية.”

وفي تعليقها على دخول غير المتخصصين إلى الوسط الفني، قالت صدقي إن الساحة تعاني من “ترند زائف”، حيث يتم تهميش أصحاب الموهبة لصالح من اكتسبوا شهرة مؤقتة عبر مقاطع تفتقر إلى المضمون. وأكدت: “الناس لا تتابعهم لموهبتهم، بل بحثًا عن الإثارة والسطحية… وهذا لا يعتبر فنًا.”

وتطرقت صدقي إلى تجربتها في فيلم “التوت والنبوت”، مشيرة إلى أن نجاح العمل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة كتابة وسيناريو محكمين جسدا واقع الحارة المصرية و”الحرافيش” بأسلوب لامس مشاعر الجمهور. 

وأكدت أن تجسيدها لشخصية “تحية” في الفيلم شكل محطة فارقة في مشوارها الفني، مضيفة أن المصداقية في الدراما هي ما يصنع التميز الحقيقي، لا الاعتماد على ضيوف من “السوشيال ميديا” لجذب المشاهدات.

سميرة صدقي تيك توكرز اسفاف ابتزال نهال طايل صدى البلد 2

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