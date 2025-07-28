رسالة غامضة من مصطفى فتحي عبر "إنستجرام" تثير الجدل

نشر مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة غامضة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثارت تفاعلاً واسعًا بين متابعيه.

وجاء في الرسالة:«لو فَرّج الله عن يوسف في أول ابتلائه لما آلت إليه خزائن مصر، قد يطول البلاء ليعظم العطاء، فثِق بالله ولا تستعجل».



كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب مصطفي فتحي ومصيره مع نادي بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"بيراميدز لن يفرط في مصطفى فتحي في الموسم المقبل".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن، موقف نادي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الزمالك يضع سياسة بديلة وهي شراء عقد محمود صابر وذلك حال تعثر إبرام صفقات تبادلية مع بيراميدز”.

وكشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن انتقال لاعب الوسط محمود صابر إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك لحسم الصفقة في ظل رغبة الجهاز الفني بتدعيم خط الوسط، خاصة مع ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأبيض، بعد تلقيه إشعارًا رسميًا من بيراميدز بشأن اهتمام الزمالك بالتعاقد معه.