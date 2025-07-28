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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة يهنئ الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر بعد اكتمال تشكيلها في دورتها السابعة والثلاثين

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

تقدَّم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتهنئة إلى أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، بمناسبة اكتمال تشكيل الأمانة العامة في دورتها السابعة والثلاثين، وذلك بانتخاب الأمين العام للمؤتمر، والأمينين المساعدين، وتشكيل اللجان النوعية

وأشاد وزير الثقافة بهذه الخطوة المهمة، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الأمانة الجديدة على إنجاز دورة متميزة، تليق بعراقة مؤتمر أدباء مصر، وتواكب التحديات الثقافية الراهنة، وتسهم في تعزيز دور المثقفين في بناء الوعي الوطني، والنهوض بالذوق العام.

وأكد وزير الثقافة إيمانه الراسخ برسالة هذا الحدث الثقافي الكبير، وأثره في تعزيز الهوية المصرية وحضورها الحضاري.

وفي هذا السياق، كلّف وزير الثقافة محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للشئون الثقافية والفنية، بتمثيل الوزارة والهيئة في أعمال التنسيق والتعاون مع اللجنة المنظمة للمؤتمر، والعمل على تذليل العقبات، وتقديم كافة أوجه الدعم، بما يضمن تنظيم دورة تليق بتاريخ أدباء مصر ومكانتهم المستحقة.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر التحديات الثقافية الراهنة النهوض بالذوق العام

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