الديهي: مصر كانت وما زالت ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر كانت وما زالت ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، قائلاً: “نحن لا نرضى بالتجويع، ولا نتهرّب من مسؤوليتنا التاريخية.. لكن الإخوان يريدون تحميل مصر أوزار الآخرين”.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مصر لم تتوانَ عن دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا، متهماً جماعة الإخوان بمحاولة تشويه دور مصر من خلال خطاب يتقاطع مع "الأجندة الصهيونية".

وأشر إلى أن “البعض يُروّجون كذباً أننا نغلق معبر رفح ونحاصر غزة، ويتهموننا زوراً بأننا جزء من منظومة صهيونية، هذا كلام لا أساس له من الصحة، وهدفه فقط الإساءة إلى الجيش المصري والدولة المصرية".